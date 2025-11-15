Filippo Fusco a tutto campo: «Mignani valore aggiunto, Castagnetti mette in risalto le qualità di Berti. A gennaio vorrei inserire un tassello per reparto»

In una lunga intervista concessa in esclusiva al Corriere Romagna, il direttore sportivo Filippo Fusco parla a tutto campo del Cesena. Dalla classifica («oggi è relativa: dalla gara con l’Empoli che inaugurerà il 2026 alla sosta di marzo avremo 14 partite di fila, quindi un altro tipo di campionato»), alla sorpresa («Tommaso Berti era un giocatore in evoluzione e questa evoluzione la stiamo vedendo e la presenza di Castagnetti sta valorizzando ulteriormente Tommy»). Dal rapporto con il tecnico Mignani («è un rapporto di condivisione assoluta, innanzitutto di valori: siamo due facce della stessa medaglia ma lui è il protagonista, il vero valore aggiunto del Cesena») al mercato di gennaio («abbiamo una squadra equilibrata ma una delle rose più light e asciutte della B, quindi inserirei un tassello per reparto per migliorare a livello numerico»).

