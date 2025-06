Fusco: “Il Cesena non ha bisogno di vendere e nemmeno di svendere” VIDEO

Tempo di presentazione ufficiale per il nuovo direttore sportivo del Cesena Filippo Fusco, che oggi ha incontrato la stampa al Manuzzi. Il dg Corrado Di Taranto ha introdotto il nuovo diesse: “Per prima cosa ringrazio Fabio Artico per i risultati raggiunti a Cesena. Sono felice di tornare a lavorare con Fusco. È stata una scelta che ha richiesto tempo ma è stata condivisa e sono sicuro che farà bene”.

Dopo avere ricordato i risultati raggiunti Bologna, Verona e Ferrara, Fusco ha dichiarato: “Ho già scambiato opinioni con Mignani, che ha dimostrato di essere un allenatore di categoria. Le linee direttive le darà la società e l’area tecnica, al direttore sportivo spetta metterle in pratica nel contesto di un sistema calcio che è in crisi”. Così Fusco sulla nuova squadra da costruire: “Il Cesena non è un club che ha bisogno di vendere né svendere giocatori, ma dare continuità al progetto. La squadra dovrà essere equilibrata. Vogliamo portare qui giocatori motivati, con attaccamento alla maglia e ambiziosi. Shpendi? Se ci sono proposte interessanti per società e giocatore li valuteremo, però come ho detto non abbiamo bisogno di vendere, anche se questo non significa che non si possa vendere”.

Gli obiettivi

Fusco ricorda il suo passato e inquadra un obiettivo fondamentale per la prossima stagione: “Ho fatto tre volte la serie B e tre volte siamo andati in A, con Napoli, Bologna e Verona. Conosco benissimo il torneo cadetto, è una maratona. L’obiettivo è l’equilibrio finanziario del club, la valorizzazione dei giovani e la continuità del progetto avviato nelle ultime due stagioni. Per me il calcio è passione ed emozione. La promozione anche a Cesena? Non metto freno alle ambizioni ma bisogna essere realisti”.

Di Taranto: “Nella scorsa stagione abbiamo speso molto”