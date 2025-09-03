Fusco: “È Mignani il valore aggiunto del Cesena”

Chiuso il mercato estivo, il direttore sportivo del Cesena Filippo Fusco ha tracciato un suo personale bilancio: “La conferma di Michele Mignani è il nostro valore aggiunto perché è un allenatore bravissimo e ha un ottimo staff, inoltre possiamo contare sulla continuità del lavoro. Avendo Mignani più nozioni e informazioni di me, io mi sono affidato a lui e mi sono fidato di lui. Allo stesso tempo, lui si è fidato di me, Agostini e Di Taranto. Fiducia e coraggio sono le parole chiave del mio modo di fare calcio”.

Così Fusco sulla squadra: “Abbiamo contenuto i costi senza tagliare in modo eccessivo per non rischiare di indebolire la squadra. Abbiamo lavorato per creare equilibrio finanziario. Tra i nuovi l’ingaggio più alto è quello di Bisoli, che però si è ridotto lo stipendio rispetto a Brescia”.