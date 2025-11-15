Fusco: “Cesena e il gusto di un calcio antico tra Bielsa e Benitez”

«Ho fatto l’avvocato per quasi 10 anni e anche il concorso di magistratura. Ma io ero un malato di calcio e la mia vita era già indirizzata, fin da quando mamma mi riprendeva perché guardavo troppe partite. La mia prima ossessione erano i Mondiali e gli Europei. Ricordo ancora gli anni della maturità: avrei potuto saltare un anno al Liceo, perché avevo voti alti, e per questo mi proposero di fare la maturità nel 1986. Ma scelsi di non accettare perché c’erano i Mondiali, quindi feci gli esami l’anno dopo».