Fusco a tutto volume sul mercato del Cesena: «Voglio ringraziare i ragazzi che sono arrivati, in particolare Cerri, per la disponibilità e per l’entusiasmo»

Con una lunghissima conferenza stampa, il direttore sportivo bianconero Filippo Fusco ha chiuso il calciomercato, spiegando ciò che lo ha portato a cedere Adamo e Blesa, a scommettere su Castrovilli e Vrioni («il suo ingaggio sarà formalizzato nei prossimi giorni, ma era un’opzione che tenevo “in tasca” da tempo»), a puntare su Corazza e Cerri. Proprio da quest’ultimo è voluto partire: «Volevo ringraziare i calciatori che sono andati via per il contributo che hanno dato in questa prima parte di stagione. Se abbiamo ottenuto risultati importanti, è anche grazie a ciò che loro hanno dato al Cesena. Allo stesso tempo voglio ringraziare i ragazzi che sono arrivati per la disponibilità e per l'entusiasmo con il quale hanno voluto fortemente venire a Cesena. In particolare, ringrazio Alberto Cerri, che ci ha aspettato a lungo, anche più di un mese. Il mercato di riparazione è sempre un po' particolare ma Alberto e il suo agente, nonostante altre proposte e nonostante i giorni passassero senza che il sì arrivasse (dalla proprietà americana del Cesena, ndr), non hanno fatto un passo indietro: ringrazio in maniera speciale anche il Como per la grande disponibilità nell'assecondare la decisione del ragazzo e nel venire incontro a noi».

Su Cerri ha poi detto: «Cerri è il giocatore che mancava dall'inizio. Già in estate volevamo un quinto attaccante strutturato. Io avevo pensato a De Luca, che poi è rimasto alla Cremonese, muovendosi solo a gennaio. A gennaio per me Cerri è stata la primissima scelta: per personalità, valore umano, vissuto, esperienza e fisicità è il giocatore che serve al Cesena. Il partner ideale per Cristian Shpendi».

In attacco arriverà a ore anche la firma di Vrioni: «Essendo svincolato, non c’era fretta di farlo firmare già lunedì: sarà ufficializzato nei prossimi giorni. E’ un alter ego di Cerri, perché forte dentro l’area e nel gioco aereo: potrebbero giocare anche insieme, anche se, per i tanti gol che ha fatto e per continuare il percorso di crescita di questi ultimi due anni e mezzo, oggi in attacco il punto fermo è Cristian Shpendi».

Un breve flash su Tommaso Corazza («è un ambidestro perfetto per sostituire Adamo: è vero, era il nostro piano C, ma non è detto che il piano C non possa essere migliore del piano B o del piano A») e poi si passa a Gaetano Castrovilli. Nell’estate 2021, a 24 anni, vinceva il campionato Europeo con l’Italia. Poi due interventi al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro lo hanno fortemente condizionato. Ora come sta? Così Fusco: «Le informazioni che abbiamo preso su di lui erano tutte positive dal punto di vista atletico. Se è venuto via da Bari è stato per la situazione ambientale ma anche per le caratteristiche del giocatore. Castrovilli è un giocatore tecnico, di qualità, che magari si sposa meglio in una squadra come la nostra che cerca di fare un certo tipo di calcio. Di certo ha le caratteristiche che cercavamo noi. Castrovilli è un top per questa categoria: magari può avere bisogno di un po' più di tempo per tornare sui livelli di un tempo. E’ un po’ il discorso fatto in estate per Frabotta: ecco, avete visto tutti come ha performato Frabotta, che veniva da anni in cui aveva giocato poco. Io da Castrovilli, che anche a Bari ha mostrato sprazzi di classe cristallina, mi aspetto tanto nello spogliatoio, a livello tecnico e a livello umano. E a Castrovilli ho detto che a Cesena troverà uno staff medico, un pool di fisioterapisti e un gruppo di preparatori da Champions League che lo rigenereranno».

Infine, la questione legata agli acquisti fatti tutti all’ultimo giorno: «Questa società ha tempi particolarmente lunghi, non solo per questioni di fusi orari, ma anche per come è strutturata: il fatto di essere arrivati alla fine non dipende da noi che siamo qui, e che lavoriamo con grande coesione, unione e chiarezza di intenti, ma dalla proprietà e da come è strutturato questo club».