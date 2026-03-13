C’è il Frosinone in arrivo domani al Manuzzi e la difesa del Cesena ha bisogno di certezze

C’era una volta una certezza. Al momento di leggere la formazione del Cesena, dopo Klinsmann, i primi tre nomi erano sempre gli stessi ogni settimana: Ciofi, Zaro e Mangraviti. Se all’andata Mignani non aveva praticamente mai toccato la propria linea difensiva, nel girone di ritorno le cose sono cambiate e quella granitica certezza oggi è evaporata. Nelle ultime 10 partite il tecnico del Cavalluccio ha proposto ben quattro soluzioni diverse ma i numeri non sono mai migliorati, fatta eccezione per la gara di Modena.