C’è il Frosinone in arrivo domani al Manuzzi e la difesa del Cesena ha bisogno di certezze

C’era una volta una certezza. Al momento di leggere la formazione del Cesena, dopo Klinsmann, i primi tre nomi erano sempre gli stessi ogni settimana: Ciofi, Zaro e Mangraviti. Se all’andata Mignani non aveva praticamente mai toccato la propria linea difensiva, nel girone di ritorno le cose sono cambiate e quella granitica certezza oggi è evaporata. Nelle ultime 10 partite il tecnico del Cavalluccio ha proposto ben quattro soluzioni diverse ma i numeri non sono mai migliorati, fatta eccezione per la gara di Modena.

Stessa difesa

A differenza di quanto era accaduto nella stagione precedente, durante la scorsa estate il piano di Fusco e di Mignani era ben chiaro per la difesa: gerarchie ben definite, con la conferma di Ciofi e Mangraviti, in mezzo ai quali si è posizionato il totem Zaro, prelevato dal Modena e uomo graditissimo all’allenatore, che lo aveva già allenato in Emilia. Dal debutto sul campo del Pescara all’ultima gara del girone di andata contro l’Empoli, che è stata anche la prima partita del 2026, il Cesena ha mantenuto la stessa difesa per 17 partite su 19. Le due eccezioni sono rappresentate dalle gare contro Carrarese e Juve Stabia, disputate entrambe al Manuzzi: nel primo caso, considerando il turno infrasettimanale, Mignani scelse di concedere una giornata di riposo a Mangraviti e di inserire Piacentini al fianco di Ciofi e Zaro, mentre nell’ultima gara prima di Natale contro le Vespe fu Ciofi a partire dalla panchina per un piccolo fastidio muscolare e al suo posto scese in campo Guidi, al debutto da titolare in B. In tutte le altre partite, grazie anche a un’ottima condizione fisica e ad una apprezzabile allergia alle ammonizioni, la difesa non è mai stata toccata.

Differenze