Francesconi uomo-gol del Cesena: “Che bello segnare al Manuzzi” VIDEO

Matteo Francesconi ha chiuso Cesena-Padova realizzando il definitivo 3-1: “Quest’anno il gol è arrivato subito, primo gol al Manuzzi, tutto molto bello. Adamo mi ha messo una vera chicca in mezzo”.

Un anno fa una coppa Italia a Bologna da rivelazione, quest’anno una partenza dalle retrovie e un bel viatico: “Parto come non titolare ma so che devo lavorare indipendentemente da tutto e indipendentemente da questo gol. So bene che c’è tanta strada da fare, spero sia il primo mattoncino di un percorso. Mi sono sentito un po’ responsabile sul loro gol, poi ho segnato il 3-1 e sono davvero felice. Grazie al settore giovanile del Cesena mi sento ricco di conoscenze tecniche e tattiche: crescere in questo vivaio è una garanzia”.