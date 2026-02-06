Francesconi: “Il gol lo dedico alla mia famiglia e a Tommaso Arrigoni” VIDEO

Matteo Francesconi è raggiante dopo il primo gol sotto gli occhi del ct dell’Under 21 Silvio Baldini: “Baldini in tribuna? Lavoro tutta la settimana per migliorare, se arriva chiamata dall’Under 21 sarò contentissimo. Aspettavo da tantissimo questo gol, quando ho visto la palla entrare mi sono sfogato godendomi il gol”.

Tempo di dediche: “Dedico il gol alla mia famiglia, specie a mio babbo che mi stuzzicava da un po’ sul gol che mancava, lo dedico anche a Tommaso Arrigoni che si vede poco ma mi ha sempre dato una grande mano. Appena ho visto la palla entrare ho solo pensato a sfogare tutto, lo aspettavo da tanto, mi sono buttato a terra e ho aspettato che i compagni... mi venissero a “picchiare”. Mi viene sempre detto che dovrei tirare di più da fuori, penso sempre di passare la palla ma avere un buon tiro da fuori è importante”.