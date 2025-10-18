Francesconi esalta il Cesena: “Una bella vittoria di squadra”

Matteo Francesconi festeggia i tre punti del Picco: “Tre punto che contano tantissimo per il Cesena. Dopo essere andati in svantaggio siamo rimasti calmi e lucidi, facendo le nostre cose con intensità e siamo riusciti a ribaltarla”.

Per Francesconi una gara difficile anche per un cartellino giallo preso in fretta: “Sono soddisfatto della mia prova. L’ammonizione un po’ mi ha condizionato ma penso di avere fatto una buona gara. A fine gara eravamo tutti felici: l’anno scorso avevamo fatto una bellissima gara ma era finita in modo opposto, stavolta abbiamo ribaltato il passato con una bella vittoria di squadra”.