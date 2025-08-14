Frabotta: “Cesena è il posto giusto per il mio riscatto” VIDEO

Il Cesena ha accolto Gianluca Frabotta per offrirgli una occasione di rilancio al fianco del suo grande amico Andrea Ciofi. Oggi il club bianconero ha presentato alla stampa il nuovo esterno sinistro. Così il diesse Filippo Fusco: “Quando arrivai dissi che uno dei requisiti per giocare in questa squadra fosse la voglia di venire a Cesena. Frabotta ha di fatto firmato in bianco (accordo annuale con opzione per i tre anni successivi, ndr). Sono felice di riaverlo di nuovo con me dopo esperienza alla Juve Next Gen e ringrazio lui e il suo procuratore per la voglia che hanno dimostrato”.

Il neo bianconero ritrova Ciofi che sarà un prezioso supporto in più: “Una grande occasione per me - ha detto Frabotta - io e Ciofi ci conosciamo da quando siamo piccoli e sarà molto emozionante giocare al suo fianco. L’anno scorso al West Bromwich è stato difficile, però ho lavorato duro e ho continuato ad allenarmi bene in attesa del momento del riscatto. E il momento del riscatto per me è a Cesena”.