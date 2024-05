Forse il Mantova inizierà il campionato a Cesena

Entro martedì 4 giugno, quando Cesena, Mantova e Juve Stabia dovranno presentare tutta la documentazione per l’iscrizione alla B, saranno due le società ad indicare l’Orogel Stadium-Dino Manuzzi come campo di gioco. Oltre al Cesena, infatti, lo farà anche il Mantova, che lo inserirà come riserva nel caso in cui non dovessero essere completati in tempo i lavori di adeguamento del Martelli. Il Mantova chiederà di debuttare in trasferta, nella speranza di avere il proprio stadio pronto per la 2a giornata. Male che vada giocherà a Cesena una partita o due.