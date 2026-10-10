Floro Flores: “Il Cesena ci ha messo in difficoltà, bravo il mio Benevento” VIDEO

A fine gara l’allenatore del Benevento Antonio Floro Flores è soddisfatto soprattutto per avere risolto i dubbi che una sosta così lunga portava con sé: “Non mi era mai capitato di stare fermo così a lungo, temevo che si fosse persa un po’ di verve e un po’ di ritmi. È una vittoria importantissima perché arriva in questo momento particolare della stagione e contro una squadra molto ben organizzata. Il Cesena ci ha messo in difficoltà, questa è una vittoria che vale di più proprio perché siamo consapevoli di averla conquistata contro una squadra come quella di Alino che gioca in maniera importante”.