Fiori e il primo gol a Cesena: “Diamanti mi dice sempre di stare al limite” VIDEO

Primo gol e subito decisivo per Antonio Fiori nel colpo del Cesena a Chiavari. “Sono contento per il gol, il primo con la maglia del Cesena, è stato importante. Potevamo farne altri e dobbiamo essere più cattivi quando è il momento di colpire e fare male. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene mentre, nel secondo ci siamo abbassati troppo. Con la squadra mi trovo benissimo, devo cercare di fare meglio sotto porta”.

Sulla rete, Fiori racconta: “Diamanti mi diceva sempre di stare al limite, la palla sarebbe poi arrivata, per fortuna è uscita, e l’ho colpita di testa. Speriamo di festeggiate il prima possibile anche sotto la Curva Mare”.