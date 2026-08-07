Fiori: “A Cesena mi sento a casa, essere tornato è motivo di orgoglio” VIDEO

Bentornato Antonio. Poco più che ragazzino aveva lasciato Cesena nel 2018 a seguito del fallimento societario. Oggi Antonio Fiori torna in prestito dal Mantova (con obbligo di riscatto a fine campionato) e si candida ad essere uno dei punti di forza del tridente bianconero. “Tornare - sono le sue prime parole - è per me motivo di orgoglio. A Cesena mi sento a casa. Ho fatto il raccattapalle al Manuzzi e vedere i giocatori esultare sotto la Curva Mare sognavo di farlo anche io un giorno”.

Nell’ ultima stagione si è diviso tra Mantova e Frosinone: “Dopo gli alti e bassi a Mantova della prima parte del campionato, ho avuto la grande soddisfazione di conquistare la Serie A a Frosinone dove con Alvini ho imparato tanto. A Cesena ritrovo Caprini e Debenedetti”.

Sulle sue caratteristiche di esterno di attacco e sulle sue condizioni fisiche: “A me piace andare all’uno contro uno, attaccare e fare gol. Fisicamente sto bene. Essendo di Ravenna, questa estate sono venuto ad allenarmi qua con Cola e poi come fuori rosa a Mantova”.