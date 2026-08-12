Finalmente Ilic: oggi a Cesena il difensore serbo. Arriva in prestito dal Bologna

Cesena Calcio
Il difensore centrale serbo Mihailo Ilic con la maglia dell’Anderlecht
Il difensore centrale serbo Mihailo Ilic con la maglia dell’Anderlecht

Il Cesena ha finalmente concluso in modo positivo la trattativa per Mihailo Ilic. Il difensore centrale serbo arriva dal Bologna con la formula del prestito: 23 anni, reduce da un’esperienza discreta in Belgio con la maglia dell’Anderlecht (ha giocato titolare 8 delle ultime 10 gare di stagione regolare dopo aver saltato per problemi fisici buona parte del campionato), Ilic è destinato a fare coppia con Mangraviti, per il quale sono intanto iniziate le trattative per prolungare il contratto. Il difensore centrale è atteso oggi a Cesena.

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