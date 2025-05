Una bella iniziativa del Cesena in vista della festa della mamma. Venerdì sera nel match contro il Cosenza i giocatori scenderanno in campo con una maglia speciale: sul retro non ci saranno i cognomi dei bianconeri, ma i nomi delle loro mamme. “Un omaggio alla Festa della Mamma - scrive il club in una nota - ma anche un messaggio forte a sostegno di tutte le madri che stanno vivendo un momento delicato”.