Il contratto triennale che il Cesena ha proposto a Dimitri Bisoli non ha lasciato indifferente l’ormai ex capitano del Brescia, che fino a qualche settimana fa non pensava di poter ricominciare dalla categoria che aveva difeso con i denti fino all’ultima giornata dello scorso campionato, prima che sul Rigamonti si abbattesse un autentico tornado che ha cancellato 114 anni di storia.

Scelta di vita

L’idea iniziale del centrocampista era quella di ripartire dal “nuovo” Brescia, ossia dal progetto della Feralpi del presidente Pasini, pronto a riportare il calcio a Mompiano, ma l’inaspettata proposta del Cavalluccio ha cambiato le carte in tavola anche per un motivo di carattere logistico e affettivo: Bisoli Jr d’estate si sposta sempre a Cesenatico, dove vivono i genitori, e la moglie di Dimitri è di Gambettola, quindi cesenate. Per Bisoli sarà come giocare in casa, in una città nella quale è cresciuto dal 2008 al 2010 quando il papà portava il Cesena dall’inferno della C al paradiso della A vincendo due campionati consecutivi e il figlio militava nell’Under 15 e nell’Under 16 bianconere. L’ex capitano del Brescia si è preso inizialmente qualche giorno per decidere, ha valutato anche le proposte di Padova (subito scartata) e Spezia (più interessante in quanto avrebbe ritrovato in Liguria uno degli antichi maestri come Luca D’Angelo, col quale era cresciuto da giovanissimo ad Andria), ha ascoltato la Feralpi/Brescia, che gli avrebbe consegnato nuovamente la fascia e un ottimo contratto per i parametri della Lega Pro, e poi ha scelto Cesena, dove proverà a ripetere i fasti di papà.

Esperienza e carattere