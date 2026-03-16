Ex Cesena e panchine girevoli: il Catania esonera Toscano e chiama Viali

Intrecci di carriera tra William Viali e Domenico Toscano. Nel 2022 fu il Cesena a tessere la prima trama tra le strade professionali dei due allenatori con il secondo a subentrare al posto del primo dopo una stagione di Lega Pro chiusa al primo turno dei play-off contro il Monopoli. Oggi, a quattro anni e oltre 900 chilometri di distanza sta accadendo esattamente il contrario. Toscano che, dopo aver riportato in Serie B il Cesena nello straordinaria annata 2023-2024 chiusa con il famoso record di 96 punti nel girone B di Serie C, scelse di accettare l’incarico sulla panchina del Catania con il medesimo obiettivo, verrà sostituito proprio da Viali. Fino a pochi mesi fa alla guida della Reggiana. La società rossazzurra ha già comunicato l’esonero dell’allenatore calabrese e aspetta solo di poter annunciare il nome del successore: William Viali.