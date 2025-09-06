Esperienza e leadership: ecco come il Cesena si è arricchito

Con l’arrivo dell’ex geometra della Cremonese, il centrocampo del Cesena ha alzato notevolmente il proprio potenziale, ma anche la propria esperienza: sommando le gare disputate in B da Castagnetti, Bisoli e Arrigoni si arriva addirittura a 625 partite e nel conto non sono compresi play-off o play-out, altrimenti il totale salirebbe ancora. Rispetto ad un anno fa, quando su sei centrocampisti c’erano ben tre debuttanti (Berti, Francesconi e Mendicino), oggi nel mazzo di carte a disposizione di Mignani ci sono solo certezze, visto che nel frattempo i due ventunenni “made in Cesena” hanno disputato 31 partite di B a testa. Discorso abbastanza simile anche sugli esterni, seppur con numeri più bassi: dodici mesi fa il Cavalluccio approcciò al campionato cadetto con due esterni al debutto (Adamo e Ceesay), mentre oggi l’unico “deb” è il giovanissimo Magni, al momento quinta scelta di Mignani alle spalle di Ciervo (78 gare in B), Adamo (34), Frabotta (46) e appunto il già citato Celia.