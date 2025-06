Entro mercoledì il Cesena si separerà da Artico: poi Stefanelli o Zamuner

Questa settimana, a distanza di una ventina di giorni dall’ultima partita stagionale del Cesena, quella dei preliminari dei play-off persa 1-0 a Catanzaro il 17 maggio, in casa bianconera si inizierà a fare luce su quella che sarà l’area tecnica in vista della prossima stagione. Sia per quanto riguarda la direzione sportiva che per quanto riguarda la guida della prima squadra. Tra domani e mercoledì arriverà la prima decisione, quella su Fabio Artico. Il direttore sportivo sarà, salvo dietrofront al momento inattesi, sollevato dall’incarico con due anni di anticipo rispetto alla durata del contratto rinnovato appena dodici mesi fa. Artico paga il fatto di non avere gettato le basi per una squadra futuribile, che non abbia creato plusvalore (anche se la cessione di Kargbo ha portato 800mila euro nelle casse del club) ma abbia invece costruito un Cesena pensando solo ad ottenere un risultato nell’immediato. Risultato che forse non sarebbe stato possibile se sulla ribalta non fosse salito Klinsmann, il miglior bianconero del campionato portato a Cesena dall’azionista di maggioranza Melby. Inoltre la proprietà, e non solo, si è sentita poco coinvolta dal direttore sportivo, ritenuto troppo “uomo solo”.

Per la sostituzione, si va al ballottaggio tra Stefano Stefanelli, che a ore chiuderà la sua avventura alla Juventus, e Giorgio Zamuner. Con entrambi il direttore generale Di Taranto ha già avuto colloqui. C’è anche una terza ipotesi, al momento più remota, che porta a Leandro Rinaudo, senza squadra nell’ultima stagione dopo due campionati così così a Palermo e un’esperienza negativa alla Cremonese.