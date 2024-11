Il Cesena trova la prima vittoria stagionale casalinga con un sonoro 3-1. Inizio in salita per i bianconeri in svantaggio, al 37’ con la rete dal limite di Vescan. Dopo l’ennesimo rigore fischiato a sfavore, parato da Veliaj, i ragazzi di Campedelli la ribaltano, grazie anche alla superiorità numerica per l’espulsione del portiere Rafaila. Doppietta “di rigori” per Coveri e ciliegina sulla torta, l’incornata di testa di Valentini.