Ecco le date e gli orari delle gare del Cesena fino alla giornata 29: dal 6 febbraio al 7 marzo ben sette partite in 29 giorni

La Lega Serie B ha comunicato gli orari delle partite del campionato fino alla giornata numero 29 che si giocherà il 7 marzo. Da segnalare che in 29 giorni, tra il 6 febbraio e il 7 marzo, si disputeranno sette giornate: un vero tour de force che per il Cesena sarà ancora più difficile viste le avversarie da affrontare. Un mese che sarà determinante, se non addirittura decisivo, ai fini della classifica.

Ecco le date e gli orari di tutte le partite che, dopo la trasferta di sabato a Catanzaro che chiuderà il 2025, il Cesena disputerà fino al 7 marzo 2026.

Giornata 19: sabato 10 gennaio ore 19.30 Cesena-Empoli

Giornata 20: sabato 17 gennaio ore 17.15 Reggiana-Cesena

Giornata 21: sabato 24 gennaio ore 15.00 Cesena-Bari

Giornata 22: sabato 31 gennaio ore 15.00 Avellino-Cesena

Giornata 23: venerdì 6 febbraio ore 20.30 Cesena-Pescara

Giornata 24: martedì 10 febbraio ore 20.00 Entella-Cesena

Giornata 25: sabato 14 febbraio ore 19.30 Cesena-Venezia

Giornata 26: sabato 21 febbraio ore 17.15 Cesena-Spezia

Giornata 27: sabato 28 febbraio ore 15.00 Empoli-Cesena

Giornata 28: martedì 3 marzo ore 20.00 Cesena-Monza

Giornata 29: sabato 7 marzo ore 19.30 Modena-Cesena