Ecco la nuova maglia del Cesena: una classica bianca con bordi neri. E dopo 21 anni torna il colletto

La classica maglia bianca con bordi neri. E con il colletto che torna su una maglia home del Cesena a distanza di 21 anni: era il 2004-2005 e i bianconeri erano appena tornati in B con Fabrizio Castori in panchina. La nuova divisa home del Cavalluccio è stata lanciata oggi sui social, con un bellissimo video che ha come protagonista Massimiliano Mangraviti e come sfondo il teatro Bonci. La nuova divisa debutterà sabato sera al Dino Manuzzi in un test amichevole che dovrebbe vedere i romagnoli affrontare la nazionale universitaria del Giappone (in giornata è attesa la comunicazione ufficiale).