Ecco il secondo annuncio: anche Alessandro Debenedetti è un giocatore del Cesena

Tutto come previsto e atteso: il Cesena ha appena annunciato l’ingaggio di Alessandro Debenedetti. Il centravanti arriva in prestito secco dal Genoa e vestirà la maglia numero 91. “Nato a Savona nel 2003 - si legge nel comunicato del club - Debenedetti entra a fare parte del settore giovanile rossoblù nel 2022, unendosi alla formazione Under 19 del Genoa e risultando uno dei protagonisti per la vittoria del campionato Primavera 2 con 18 reti in 24 partite. Nell’estate 2023 si trasferisce al Mantova e tra le fila dei virgiliani fa il suo esordio tra i professionisti, conquistando la vittoria del campionato di Serie C. L’anno seguente, sempre con la maglia biancorossa, mette a segno 4 reti nella sua prima stagione in Serie BKT, prima di passare nell’estate 2025 alla Virtus Entella, tra le cui fila supera le 60 presenze complessive in B”.