Cesena-Carrarese, come due anni fa in Serie C. Ecco il debutto del campionato in B. Con i bianconeri che alla seconda giornata andranno a Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo mentre alla terza giornata, nel primo turno infrasettimanale il Cesena riceverà il Catanzaro. Quindi trasferta al Picco de La Spezia e alla quinta giornata, dopo la prima sosta, il primo derby casalingo contro il Modena di Bisoli.