Ecco Alino Diamanti: «Entusiasmo, energia, determinazione e garra: il mio Cesena avrà queste caratteristiche» VIDEO

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Cesena: Alessandro Diamanti. Parole colme di passione: «Entusiasmo, energia, determinazione, garra. Queste sono le mie qualità, valori che fanno la differenza all’interno di un gruppo e che cercherò di trasmettere ai miei ragazzi. Cesena è una piazza calda, con tanta passione che vive per il Cesena. Io lo so bene perché feci l’esordio dal primo minuto tra i professionisti proprio al Manuzzi in un Cesena-Prato in C1 (terminata 1-4, ndr)».