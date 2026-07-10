Ecco Alino Diamanti: «Entusiasmo, energia, determinazione e garra: il mio Cesena avrà queste caratteristiche» VIDEO

Cesena Calcio
  • 10 luglio 2026
Ecco Alino Diamanti: «Entusiasmo, energia, determinazione e garra: il mio Cesena avrà queste caratteristiche» VIDEO

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Cesena: Alessandro Diamanti. Parole colme di passione: «Entusiasmo, energia, determinazione, garra. Queste sono le mie qualità, valori che fanno la differenza all’interno di un gruppo e che cercherò di trasmettere ai miei ragazzi. Cesena è una piazza calda, con tanta passione che vive per il Cesena. Io lo so bene perché feci l’esordio dal primo minuto tra i professionisti proprio al Manuzzi in un Cesena-Prato in C1 (terminata 1-4, ndr)».

I principi di gioco fondamentali? «Cercherò di dare principi forti. Saremo una squadra aggressiva, pronta a dare battaglia a tutti».

Alla prima esperienza tra i grandi da allenatore Diamanti si porterà dall’Australia... «Tanta maturazione da ogni punto di vista, calcistico e umano. Da giocatore mi sono divertito tanto ho smesso a 40 anni, poi, ho avuto l’opportunità e la fortuna di iniziare il mio percorso da allenatore».

L’allenatore moderno: «Deve avere idee forti e saperle adattare ai giocatori che gli vengono messi a disposizione».

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