E’ scattata la prevendita per Mantova-Cesena in programma martedì 17 marzo alle ore 20

E’ partita la prevendita dei biglietti per la partita Mantova-Cesena in programma martedì 17 marzo alle ore 20 allo stadio Danilo Martelli. Questo il comunicato emesso dal club bianconero: “Il Cesena Fc rende noto che è attiva la prevendita per il settore ospiti dello stadio Danilo Martelli in vista del match Mantova-Cesena: i biglietti per il settore ospiti sono disponibili sul circuito TicketOne sia online che nei punti vendita abilitati, oltre che al Coordinamento, alla tariffa unica di 25 euro (esclusi i costi di prevendita). La vendita dedicata alla tifoseria del Cavalluccio terminerà lunedì 16 marzo alle ore 19”.