Il mondo sportivo di Cesena è in lutto per la morte di Edo Lelli, imprenditore fondatore della Celbo e simbolo della Cesena del calcio. Aveva 91 anni, essendo nato il primo novembre 1932. Lascia nella Cesena sportiva un grande vuoto e un ricordo di una persona dallo stile inconfondibile. Lelli è stato un giocatore storico del Cesena, avendo militato in bianconero nel 1952-53 vincendo il campionato di Promozione con l’amico Azeglio Vicini.