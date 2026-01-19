E’ iniziata la prevendita in vista di Cesena-Bari di sabato 24 gennaio

Il Cesena comunica l’apertura della prevendita dei biglietti per la partita della giornata numero 21 contro il Bari in programma sabato 24 gennaio alle ore 15 all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi. Tagliandi disponibili online sul sito Vivaticket e in tutti i punti vendita abilitati Vivaticket sul territorio nazionale, oltre che presso il Coordinamento di via Veneto 19.

Prezzi prevendita

In base al sistema di prezzo dinamico dei biglietti, il periodo di prevendita sarà suddiviso in tre fasi temporali, caratterizzate ciascuna da un prezzo differente: l’importo del prezzo dei tagliandi varierà rispetto alle tariffe intere previste, ma il prezzo in vigore nel corso della prima fase di prevendita sarà sempre il più conveniente. Si ricorda che il settore Curva Mare non è in vendita perché già esaurito.

Questi i prezzi dei biglietti validi lunedì 19 e martedì 20 gennaio, ai quali vanno aggiunte le spese di commissione.

Tribuna vip: 70 euro (ridotto 50, junior 5). Tribuna numerata: 55 euro (ridotto 40, junior 5). Distinti superiori: 35 euro (ridotto 25, junior 5). Distinti inferiori: 30 euro (ridotto 20, junior 5).

I biglietti per il Settore Ospiti-Curva Ferrovia sono disponibili online e nei punti vendita abilitati Vivaticket al prezzo unico di 22 euro (più 2 euro di diritti di prevendita). Per questa gara il Comitato Analisi Sicurezza Manifestazioni Sportive ha stabilito che i residenti nella Provincia di Bari potranno acquistare tagliandi esclusivamente nel settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della Ssc Bari.

Viverlo è diverso

“Il Cesena Fc ricorda che è ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento “Viverlo è diverso”, valido per tutte le 10 partite casalinghe del Cesena Fc nel girone di ritorno. L’abbonamento è acquistabile sia online che presso i punti vendita abilitati Vivaticket e al Coordinamento di via Veneto 19. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per il girone di ritorno fino a sabato 24 gennaio alle ore 13”.