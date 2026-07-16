E’ il 16 luglio e il settore giovanile è ancora in alto mare: povero Cesena come stai scivolando verso il basso

A ben vedere, negli ultimi quattro decenni c’è stato un anno in cui la situazione del settore giovanile del Cesena è stata più incasinata di quella attuale. Prendendo come eccezione l’estate 2018, quella della ripartenza dopo il fallimento quando gli staff delle varie squadre furono assemblati a metà luglio, la stagione peggiore è stata quella 2011-2012. Era il tempo in cui il Cesena pensava di poter scimmiottare il Barcellona. In prima squadra, Igor Campedelli aveva scelto Marco Giampaolo, che era stato folgorato da Guardiola dopo una settimana trascorsa in Catalogna (magari, ora che Pep non allena più un club, il tecnico pescarese si rianimerà). Nel vivaio, Mancini (il dottore commercialista Luca, non il direttore sportivo Andrea...) scelse come responsabile Fernando Argila, spagnolo di Oviedo costruitosi a La Masia, che aveva appena vinto lo scudettino Juniores dilettanti con il Misano. Fu un’estate di passione, con allenatori improbabili (ad esempio Giordani in Primavera) scelti dopo infinite riflessioni. La rivoluzione produsse danni, tecnici ed economici, in prima squadra e nel vivaio.
Questa volta si spera che i danni, tecnici ed economici, si possano in qualche modo evitare. Resta il fatto che quelli che arrivano dal settore giovanile non sembrano segnali di programmazione. Anzi...