E’ Giacomo Calò il primo colpo del Cesena: anzi no. L’accordo slitta a lunedì per colpa di Majer della Cremonese

Il Cesena continua a guardare a Cosenza. Prima il sondaggio per il terzino sinistro Gianluca Frabotta (rientrato alla Juventus), poi la trattativa per Mirko Antonucci (tornato allo Spezia, con il club ligure disposto a mandarlo in Romagna in prestito) e ora l'assalto a Giacomo Calò. Con il 27enne centrocampista triestino a un passo dal Cesena, che in mattinata avrebbe trovato l'offerta economica con il club calabrese per l'acquisto del cartellino (in Calabria parlano di 250mila euro). Calò è il centrocampista centrale individuato da Artico come sostituto del capitano De Rose: due giorni fa ha comunicato al Cosenza la volontà di provare una nuova esperienza e il Cesena ha subito definito l'operazione.

Calò, che ha già trovato con il Cesena l’accordo per un contratto triennale, avrebbe dovuto firmare già in giornata ma in serata il presidente del Cosenza, Guarascio, ha chiesto di rinviare l’operazione a lunedì. Il motivo? “Colpa” dello sloveno Majer della Cremonese (il sostituto individuato dal Cosenza), che è tornato sui propri passi dopo aver detto sì in mattinata al trasferimento in rossoblù. Quindi tutto rinviato a lunedì, ma in casa Cesena regna la fiducia.