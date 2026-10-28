È Alberto Pasini il nuovo preparatore atletico del Cesena

Il Cesena ha un nuovo preparatore atletico: è Alberto Pasini, 37enne lombardo di Desenzano del Garda. Nella passata stagione ha lavorato al Parma, nello staff tecnico di Carlos Cuesta. Pasini è arrivato in Romagna in giornata, ha incontrato i due attuali “reggenti” bianconeri Mencucci (che sarà ufficializzato la prossima settimana) e Di Taranto (che lunedì saluterà e dal 6 novembre diventerà amministratore delegato del Padova) e ha poi firmato il contratto fino al 30 giugno 2028. Giovedì mattina sarà annunciato dal club bianconero e nel pomeriggio sarà a Villa Silvia per il debutto sul campo e in allenamento.

Pasini si è laureato in Scienze Motorie all’Università di Brescia nel 2011, quindi in Scienze dello Sport e della Prestazione Fisica all’Università di Verona nel 2014, e ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento dell’Educazione Fisica all’Università di Bergamo nel 2015. Oltre alla qualifica di preparatore atletico professionista ha anche quella di allenatore Uefa B. Sul piano professionale, Pasini è stato Responsabile dell’Area Performance del settore giovanile dell’Atalanta dal 2017 al 2023, mentre nella stagione 2023-2024 ha svolto lo stesso ruolo presso il settore giovanile del Bologna. Nella stagione 2024-2025 è stato preparatore atletico del Foggia in collaborazione con Massimo Brambilla, con cui ha proseguito il lavoro alla Juventus Next Gen. Infine, nella stagione 2025-2026 è stato preparatore atletico del Parma.

Dal 2017 è docente di Metodologia dell’Allenamento per il Settore Tecnico della Figc, ed è Fondatore di TSS — Teaching Sport Skills, realtà dedicata alla formazione e all’insegnamento delle competenze sportive rivolta a tecnici, preparatori e laureandi in scienze motorie. E’ ritenuta una delle figure più rappresentative della nuova generazione di preparatori atletici italiani, con un approccio fortemente orientato all’integrazione tra ricerca scientifica, didattica e applicazione sul campo.