Due volti nuovi in un solo giorno: dopo Ilic, oggi il Cesena abbraccia anche D’Andrea

Un giovedì di arrivi in casa Cesena. Dopo Mihajlo Ilic, ecco Luca D’Andrea. Andando con ordine, il difensore serbo, prelevato in prestito dal Bologna, è arrivato in mattinata a Cesena e ha svolto le visite mediche: il suo contratto verrà depositato venerdì mattina e sarà annunciato subito dopo. Questa sera sarà a Cesena anche l’esterno destro Luca D’Andrea: arriva dal Sassuolo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il classe 2004 non ha mai segnato un gol in Serie B, mentre ha realizzato una bella rete in Coppa Italia con il Sassuolo, nel 2024 contro il Lecce. Poco meglio a livello di assist: uno, sempre con i neroverdi in serie A (2022-2023) nella sconfitta contro l’Atalanta 2-1 e due con la maglia del Catanzaro in Serie B (2023-2024). Negli ultimi due campionati ha vestito le maglie di Brescia e Avellino con cui complessivamente ha totalizzato 14 presenze (9 con i lombardi, 5 con i campani).