Due ex Cesena tornano insieme: Beppe Angelini a Modena con Pierpaolo Bisoli

Dopo 14 anni, Giuseppe Angelini torna a lavorare con Pierpaolo Bisoli e sarà il suo vice a Modena. Come riporta San Marino Rtv, la coppia si ricostituisce a Modena, dove Bisoli è stato chiamato al posto di Paolo Bianco per chiudere la stagione con i canarini in B. Bisoli ha firmato fino agiugno 2025 e nel suo staff ha chiamato nuovamente con sè Angelini, suo collaboratore tecnico a Cesena fino al 2010. Angelini, che ha vinto la D col Cesena nel 2018-19, ha così lasciato la panchina del Murata nel campionato sammarinese.