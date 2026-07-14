Due arrivi in casa Cesena: presi il regista Schirone e l’attaccante esterno Caprini

Un inizio settimana con due arrivi, in casa Cesena. Se quello di Maat Daniel Caprini era previsto da sabato, quello di Luca Schirone è stato perfezionato in serata in anticipo sui tempi previsti.

Atteso in mattinata, Caprini ha sostenuto le visite mediche a Cesena, ha firmato il contratto e in serata ha raggiunto il ritiro di Acquapartita. L’attaccante esterno classe 2006 arriva dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore dei romagnoli e opzione viola per il contro-riscatto. Dopo tre anni nelle giovanili della Fiorentina (15 gol in 24 partite in Under 17, 21 reti in 69 presenze in Primavera), l’impatto con il calcio dei grandi non è stato positivo: a Mantova ha giocato poco (16 presenze) e non ha segnato.

In serata è arrivato anche il via libera per il regista Luca Schirone, che il Cesena ha acquistato dal Pineto in Serie C. Cresciuto nel vivaio della Cremonese (con una stagione al Verona), è dal 2023 in Abruzzo. Una prima stagione con rottura del legamento crociato anteriore, quindi due splendidi campionati, gli ultimi, conditi da 8 gol e 9 assist complessivi. Centrocampista dinamico e geometrico, è dotato di un gran tiro da fuori.