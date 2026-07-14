Due arrivi in casa Cesena: presi il regista Schirone e l’attaccante esterno Caprini

Cesena Calcio
  • 14 luglio 2026
Il ventitreenne centrocampista centrale Luca Schirone arriva dal Pineto
Il ventitreenne centrocampista centrale Luca Schirone arriva dal Pineto

Un inizio settimana con due arrivi, in casa Cesena. Se quello di Maat Daniel Caprini era previsto da sabato, quello di Luca Schirone è stato perfezionato in serata in anticipo sui tempi previsti.
Atteso in mattinata, Caprini ha sostenuto le visite mediche a Cesena, ha firmato il contratto e in serata ha raggiunto il ritiro di Acquapartita. L’attaccante esterno classe 2006 arriva dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore dei romagnoli e opzione viola per il contro-riscatto. Dopo tre anni nelle giovanili della Fiorentina (15 gol in 24 partite in Under 17, 21 reti in 69 presenze in Primavera), l’impatto con il calcio dei grandi non è stato positivo: a Mantova ha giocato poco (16 presenze) e non ha segnato.
In serata è arrivato anche il via libera per il regista Luca Schirone, che il Cesena ha acquistato dal Pineto in Serie C. Cresciuto nel vivaio della Cremonese (con una stagione al Verona), è dal 2023 in Abruzzo. Una prima stagione con rottura del legamento crociato anteriore, quindi due splendidi campionati, gli ultimi, conditi da 8 gol e 9 assist complessivi. Centrocampista dinamico e geometrico, è dotato di un gran tiro da fuori.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui