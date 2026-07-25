Druiventak festeggia il contratto segnando il gol-vittoria del Cesena sul Carpi

Il Cesena ha chiuso il ritiro ad Acquapartita con un successo di misura sul Carpi, nel primo vero test della nuova stagione (1-0). Dopo un primo tempo grigio e senza tiri, i bianconeri sono andati in vantaggio con una rete di pregevole fattura di Xavello Druiventak, che pochi istanti dopo ha sfiorato anche il bis. All’81’ Caprini è andato a un passo dal raddoppio di testa, ma ha sbattuto sul portiere emiliano. Al termine dell’amichevole contro il Carpi è scattato il rompete le righe. I bianconeri si ritroveranno martedì a Villa Silvia.