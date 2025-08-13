Dove c’era il Cesena c’era Vittorio Casali: oggi lo storico accompagnatore avrebbe compiuto 100 anni

Il 13 agosto di 100 anni fa in via Savio a Cesena nasceva Vittorio Casali, il “cardinale Richelieu” alla corte di Dino Manuzzi (di cui fu uomo di fiducia) e poi di Edmeo Lugaresi, con i quali condivideva la professione di esportatore ortofrutticolo. Un’attività lavorativa, con sede in via Renato Serra, di cui pochi erano a conoscenza, perché per tutti in città Casali era l’accompagnatore ufficiale del Cesena Calcio che, pur cercando di conciliare i due impegni, fu sempre la sua vera grande passione.