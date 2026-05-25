Doppio fiocco azzurro per Tommaso Berti: 4 giorni in nazionale maggiore e poi in Under 21 per Italia-Albania

Tommaso Berti raddoppia: il talento del Cesena resterà da giovedì 28 a domenica 31 maggio in ritiro con la nazionale maggiore del Ct ad interim Silvio Baldini a Coverciano, quindi lunedì 1° giugno si unirà alla Under 21 di Carmine Nunziata per preparare l’amichevole con l’Albania in programma lunedì 8 giugno allo stadio comunale Omero Tognon di Fontanafredda che chiuderà la stagione. A Berti, tra i 26 convocati nella prima nazionale di Baldini (19 sono alla prima convocazione), è stato preferito Giacomo Faticanti, unico juventino in lista.
Questi i convocati.
Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone).
Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), *Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund).
Centrocampisti: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma).
Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).
All’elenco si aggiungono i calciatori Tommaso Berti (Cesena), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli) e Dominic Vavassori (Atalanta), che parteciperanno alla fase di preparazione delle gare amichevoli da giovedì 28 a domenica 31 maggio.