Doppio colpo in entrata per il Cesena. Sono in arrivo alla corte di Mignani l’esterno Riccardo Ciervo e l’attaccante Siren Diao. Per il centravanti spagnolo classe 2005 l’accordo era già stato trovato alla fine della scorsa settimana: arriva in prestito (con alta valorizzazione) dall’Atalanta. Per Ciervo, invece, il direttore sportivo Fusco l’ha spuntata in volata sul Pescara: l’ex Cosenza è stato acquistato in prestito dal Sassuolo.