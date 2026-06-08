Dopo 10 stagioni il Cesena ritrova Verona e Benevento

Con la vittoria di ieri dell’Ascoli nella finale play-off di Serie C, si è completata (o forse no...) la griglia del prossimo campionato di B, al via sabato il 22 agosto (con eventuale anticipo del venerdì) e conclusione della fase regolare nel week-end tra il 14 e il 16 maggio 2027. All’elenco delle 20 partecipanti manca in realtà l’ufficialità, poiché nessuna squadra ha finora depositato i documenti per l’iscrizione (c’è tempo fino al 16 giugno per presentare la domanda) e 7/8 club, tra cui il Cesena, devono pagare ancora due o più mensilità. Chi rischia davvero di perdere la B e il professionismo è la Juve Stabia: entro stasera la nuova proprietà che fa capo all’imprenditore Agnello deve completare la ricapitalizzazione da 6 milioni e 901mila euro. In caso contrario mercoledì il tribunale di Napoli annullerà la cessione e darà il club a una cordata, che avrebbe 6 soli giorni per regolarizzare la posizione. Insomma, il Bari è pronto a un clamoroso ripescaggio (che eviterebbe la retrocessione sul campo come nel 2004).