Dopo 10 stagioni il Cesena ritrova Verona e Benevento

Con la vittoria di ieri dell’Ascoli nella finale play-off di Serie C, si è completata (o forse no...) la griglia del prossimo campionato di B, al via sabato il 22 agosto (con eventuale anticipo del venerdì) e conclusione della fase regolare nel week-end tra il 14 e il 16 maggio 2027. All’elenco delle 20 partecipanti manca in realtà l’ufficialità, poiché nessuna squadra ha finora depositato i documenti per l’iscrizione (c’è tempo fino al 16 giugno per presentare la domanda) e 7/8 club, tra cui il Cesena, devono pagare ancora due o più mensilità. Chi rischia davvero di perdere la B e il professionismo è la Juve Stabia: entro stasera la nuova proprietà che fa capo all’imprenditore Agnello deve completare la ricapitalizzazione da 6 milioni e 901mila euro. In caso contrario mercoledì il tribunale di Napoli annullerà la cessione e darà il club a una cordata, che avrebbe 6 soli giorni per regolarizzare la posizione. Insomma, il Bari è pronto a un clamoroso ripescaggio (che eviterebbe la retrocessione sul campo come nel 2004).

Avversari ritrovati

Sperando di non rivivere un’altra estate tra ricorsi e controricorsi, la 95a edizione della Serie B sarà per il Cavalluccio la numero 35 (più una al misto B-C) per complessivi 96 avversari affrontati. Quelli che mancavano da più tempo sono il Verona retrocesso dalla A e il Benevento promosso dalla C. Gli ultimi incroci dei romagnoli con scaligeri e sanniti risalgono al 2016-2017: al termine di quella stagione salirono entrambi in A. Verona e Benevento rappresentano una novità per il rinato Cesena Fc, come pure il neopromosso Ascoli affrontato per l’ultima volta nel 2017-2018, anno del fallimento dell’Ac Cesena. La Carrarese è l’avversario che i bianconeri si trovano di fronte con più continuità negli ultimi anni. Nel 2026-2027 si sfideranno per la sesta stagione consecutiva, essendo stati promossi a braccetto nel 2024. Un solo precedente invece con il neopromosso Benevento, quello del 2016-2017 quando i campani volarono in A, firmando un’impresa unica nella storia: vincere la B da debuttante assoluto.

Ricambio

Tra promozioni e retrocessioni, quest’anno il ricambio fisiologico delle partecipanti ha visto nei confronti della Serie A due squadre risalire subito (Venezia e Monza) e altrettante scendere (Cremonese e Pisa). In C è invece tornato dopo un solo anno il Pescara, mentre nessun club ha fatto immediato ritorno in B. Tra le neopromosse, quella assente da più tempo è l’Arezzo riaffacciatosi dopo 19 stagioni. Mancava dal 2006-2007 e ritrova solo 5 squadre: Cesena, Modena, Mantova, Verona e Vicenza.

Un solo derby