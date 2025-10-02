Dopo cinque prestazioni “stellari” il Cesena è tornato sulla terra

La prima sconfitta della stagione è arrivata in concomitanza con il primo turno infrasettimanale. Un caso? Anche un anno fa le cose non erano andate affatto bene: dopo aver battuto il Catanzaro in avvio di stagione (ma era la 3a giornata ed era ancora agosto), il Cesena pareggiò in rimonta a Salerno (1-1) nel turno infrasettimanale di fine ottobre, poi perse in casa contro la Cremonese a Santo Stefano (0-1) e crollò a Mantova il 1° maggio (3-0) in quella che è stata l’ultima sconfitta incassata in campionato dagli uomini di Mignani in trasferta, che poi hanno vinto 5 partite consecutive (play-off esclusi) lontano dal Manuzzi prima di “tornare sulla terra” martedì sera a Frosinone.© RIPRODUZIONE RISERVATA