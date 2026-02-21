Donadoni dopo il colpo dello Spezia a Cesena: “Orgoglioso dei miei ragazzi” VIDEO

Nessuna analisi tecnica particolare, Roberto Donadoni, allenatore dello Spezia che ha battuto il Cesena sul prato dell’Orogel Stadium per 2-3 ha scelto di concentrarsi sull’importante prova di coesione e gruppo offerta dai suoi calciatori. “Posso solo fare i complimenti ai ragazzi – ha dichiarato in conferenza stampa l’ex Ct della Naizonale -. Quando cominci una partita subendo un gol è difficile reagire. Loro lo hanno fatto. Abbiamo poi subito ancora a causa di qualche errore. A volte siamo un po’ ingenui, ma siamo riusciti a recuperare ancora. Sono orgoglioso di avere a che fare con un gruppo di ragazzi come questo. Mi dispiace non riuscire sempre a premiare tutti – ha confessato - perché lo meriterebbero, ma devo fare delle scelte”. Con questo risultato in Romagna, i liguri hanno mosso la classifica. “L’importante è capire che ancora non abbiamo fatto nulla, ma dobbiamo continuare così. Io non ho mai avuto dubbi su quello che i ragazzi cercano di fare e sull’impegno che ci mettono”.