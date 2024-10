I fatti: nel corso dell’allenamento di mercoledì ad Abidjan, l’Imperatore si è procurato una distorsione alla caviglia destra, che è stata definita leggera dallo staff medico della nazionale sierraleonese. Giovedì sera, nella rifinitura andata in scena al Laurent Pokou Stadium di San-Pedro, il numero 10 del Cesena ha provato a correre con le scarpe da ginnastica, ma ha avvertito dolore e ha preferito fermarsi subito. Il nuovo consulto medico di venerdì pomeriggio ha spinto lo staff della nazionale a non schierare Kargbo nel match poi perso 4-1 in serata contro la Costa d’Avorio, trascinata dall’ex bianconero Kessie, che ha fatto doppietta e fallito un rigore. A fine gara, è poi arrivata la sconvocazione di Kargbo da parte della Sierra Leone, poiché è stato ritenuto impossibile un suo recupero per la seconda gara con la Costa d’Avorio in programma mercoledì.

Subito avvisati, i dirigenti del Cesena si sono messi in moto per organizzare un rapido rientro. Così ieri Kargbo è volato da San-Pedro ad Abidjan, capitale della Costa d’Avorio, poi in serata si è imbarcato per Parigi e questa mattina raggiungerà Bologna. Già in giornata sarà visitato dallo staff medico del Cesena. Ma le parole dette dal giocatore e i video postati venerdì dalla Slfa in cui si vede Kargbo camminare bene nonostante la caviglia destra fasciata, inducono all’ottimismo. Ora Kargbo necessiterà di 2/3 giorni di riposo nel corso dei quali si sottoporrà ad esami strumentali, ma c’è da giurare che già da oggi l’Imperatore si metterà d’impegno per poter essere in campo domenica contro la Sampdoria.