Vicenza-Cesena 0-0

VICENZA (3-4-2-1): Gagno; Papetti, Cuomo, Marchiza; Caferri, Bellemo, Zonta, Corazza; Pietrelli, Rauti; Merkaj. In panchina: 1 Bagheria, 6 Leverbe, 27 Sandon, 30 Vescovi, 4 Carraro, 10 Valoti, 26 Pellizzari, 32 Costa, 44 Talarico, 77 Rada, 9 Morra, 11 Moncini. Allenatore: Davide Dionigi.

CESENA (4-3-3): Siano; Ciofi, Ilic, Gelli, Mangraviti; Francesconi, Pagano, Dalla Vecchia; D’Andrea, Debenedetti, Caprini. In panchina: 39 Fontana, 13 Ferretti, 2 Natta, 3 David, 23 Magni, 26 Piacentini, 5 Schirone, 18 Guidi, 79 Poletti, 9 Shpendi, 14 Druiventak, 80 Fiori. Allenatore: Alessandro Diamanti.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino.

NOTE: Spettatori 10.000 circa. Angoli 0-2 per il Cesena.

AMMONITI: Dalla Vecchia, Rauti.

21’ pt Doppio angolo consecutivo per il Cesena. Dalla bandierina, D’Andrea non risulta pericoloso.

19’ pt Possesso palla prolungato del Cesena con Ilic e Gelli che avanzano fino al cerchio di centrocampo. Il Vicenza è prudente e concede pochissimo.

17’ pt Ilic cerca la soluzione filtrante. Sventaglia per Caprini sulla sinistra, tentativo fuori misura. Si riparte con Gagno dal fondo.

16’ pt In fase di possesso il Cesena muove la palla da una parte all’altra senza trovare spazi. Il Vicenza blocca ogni soluzione con un 5-4-1 (in non possesso) estremamente conservativo.

15’ pt Sulla conseguente punizione, Pagano sventaglia in mezzo. I veneti allontanano e ripartono in contropiede, provvidenziale la chiusura di Mangraviti.

14’ pt Lo stesso Rauti viene ammonito per un fallo su Ciofi.

13’ pt Rauti scatenato sulla sinistra va via a Gelli in area di rigore, da posizione laterale cerca il cross: sul fondo.

10’ pt Cross teso di Ciofi, dopo un’azione costruita sulla catena di destra: allontana bene il Vicenza.

9’ pt Debenedetti prova a far valere il fisico cercando di proteggere palla. Rimessa laterale per il Vicenza.

5’ pt L’ex di turno Corazza, riceve da un cambio di campo proveniente dalla destra. Corazza cerca il cross in mezzo raccolto da Merkaj che prova la rovesciata, allontanata dalla retroguardia bianconera.

4’ pt Subito ammonizione per Dalla Vecchia (primo fallo della partita) che ferma un contropiede del Vicenza

2’ pt Merkaj viene lanciato in profondità, ha campo per andare, punta Gelli e sposta sulla destra. Caprini intercetta.

1’ pt Inizia in questo momento Vicenza-Cesena

Le squadre stanno, in questo momento, scendendo in campo sulle note dell’inno del Vicenza

Brutta notizia dallo stadio Romeo Menti di Vicenza. Il Cesena scenderà in campo senza il capocannoniere del campionato: Cristian Shpendi è vittima di un lieve affaticamento muscolare e andrà in panchina solo per onor di firma. Si sa già che non entrerà in campo (infatti non si è mosso durante il riscaldamento) e che lunedì si sottoporrà ad accertamenti.

Una gara-trappola per il Cesena, che mette alla prova il suo eccellente momento in casa di un Vicenza fresco del cambio di allenatore (ore 17.15). Tra i veneti Davide Dionigi ha preso il posto di Fabio Gallo e debutta contro la lanciatissima squadra di Alessandro Diamanti, seguita al Menti da 262 tifosi.