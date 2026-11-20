Verona-Cesena 0-0
VERONA (4-2-3-1): Perilli; Zappa, Slotsager, Dawidowicz, Frese; Bernede, Le Brogne; Sezonienko, Harroui, Sarr; Mulattieri. In panchina: 1 Leali, 5 Edmundsson, 6 Bradaric, 37 Calabrese, 8 Serdar, 20 Kastanos, 23 Lella, 44 Iannoni, 14 Livramento, 25 Mosquera, 38 Akalé, 81 Ekuban. Allenatore: Marco Baroni.
CESENA (4-3-3): Siano; Ciofi, Ilic, Mangraviti, Frabotta; Dalla Vecchia, Pagano, Francesconi; Druiventak, Shpendi, Caprini. In panchina: 39 Fontana, 2 Natta, 3 David, 4 Gelli, 23 Magni, 26 Piacentini, 8 Schirone, 18 Guidi, 25 Bisoli, 16 D’Andrea, 80 Fiori, 91 Debenedetti. Allenatore: Alessandro Diamanti.
ARBITRO: Galipò da Firenze.
Un sottile strato di nebbia sta avvolgendo lo stadio del Verona.
Sulla distinta ufficiale figurano alcuni cambi rispetto alle previsioni iniziali. Diamanti decide di puntare sulla coppia Ilic-Mangraviti in difesa (Gelli in panchina). Mentre, a centrocampo Dalla Vecchia parte dal primo minuto insieme a Francesconi. Pagano (che ha figurato benissimo nell’amichevole contro il Parma) sarà il play. Caprini guiderà le avanzate sulla sinistra al posto di Fiori. Dall’altra parte, Druiventak. Nel Verona confermato Mulattieri là davanti (come preannunciato da Baroni in conferenza stampa) con Mosquera pronto ad entrare.
Chiusa la parentesi di Nations League, il Cesena riparte questa sera (ore 20.30) dal Bentegodi di Verona per un durissimo impegno in casa di un Hellas che punta all’immediato ritorno in Serie A. I bianconeri sono senza Bohinen, mentre un Bisoli non al meglio dovrebbe partire dalla panchina,. Tra i veneti c’è Mulattieri titolare in attacco, con Livramento e Mosquera annunciati inizialmente in panchina. Le probabili formazioni agli ordini dell’arbitro Galipò di Firenze.