Diretta Verona-Cesena 1-2 finale (rivivi il live): gran vittoria dei bianconeri in Coppa

VERONA (4-2-3-1) Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani (40 st Tavsan), Okou (9’ st Davidowicz); Dani Silva, Duda; Suslov, Harroui (9’ st Livramento), Lazovic (27’ st Kastanos); Mosquera (27’ st Tengstedt) . In panchina: 22 Berardi, 34 Perilli, 17 Ceccherini, 72 Ajayi, 87 Ghilardi, 6 Belahyane, 80 Cisse, 82 Corradi, 99 Nwanege, 10 Mitrovic. Allenatore: Paolo Zanetti.

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Curto, Prestia, Mangraviti; Ceesay (20’ st Adamo), Calò (27’ st Francesconi), Bastoni, Donnarumma (20’ st Celia); Berti, Kargbo (27’ st Antonucci); Shpendi. In panchina: 22 Veliaj, 33 Klinsmann, 15 Ciofi, 26 Piacentini, 71 Manetti, 73 Pieraccini, 4 Chiarello, 16 Ogunseye, 18 Van Hooijdonk, 92 Coveri. Allenatore: Michele Mignani.

ARBITRO: Crezzini di Siena.

RETI: 44’ pt Kargbo, 4’ st Shpendi, 30 st Tengsted

AMMONITI: Coppola, Magnani, Dani Silva, Tchatchoua, Duda, Francesconi

NOTE: angoli 3-6

Vittoria meritatissima dei bianconeri, con il Verona che solo nel finale ha provato a rialzare la testa. Kargbo e Shpendi sugli scudi per una bella impresa di mezza estate.

52’ st FINISCE QUI Il Cesena avanza in coppa Italia

50’ st Tengsted tira sulla barriera

49’ st Francesconi (giallo) abbatte Suslov: punizione pericolosa per il Verona

47’ st Gran palla di Celia, Shpendi anticipato in angolo

45’ st Saranno 6 i minuti di recupero

45’ st Botta di un volitivo Antonucci dal limite, Montipò manda in angolo.

43’ st Anticipone di Adamo su Suslov: gran corsa e botta deviata in angolo da Coppola in scivolata

40’ st Tavsan per Magnani in un Verona che ora le prova tutte

35’ st Punizione laterale di Bastoni, Curto di testa manda alto

30’ st Brutta palla persa da Berti: ripartenza del Verona culminata con un gran tiro di Kastanos, miracolo di Pisseri e Tengsted insacca il 2-1

30’ st GOL VERONA

27’ st Nel Verona doppio cambio nel cooling break. Dentro Tengsted per Mosquera e Kastanos per Lazovic. Nel Cesena ecco Antonucci per Kargbo e Francesconi per Calò.

24’ st Adamo ci prova di estro al volo su corner di Bastoni, palla deviata in angolo

20’ st Nel Cesena dentro Adamo e Celia per Donnarumma e Ceesay

19’ st Davidowicz si mangia un gol fatto a porta vuota tirando alto su assist di Livramento

15’ st Tchatchoua supera Donnarumma e butta in mezzo per Mosquera che tira a botta sicura: gran risposta di Pisseri

10’ st Nel Verona dentro Livramento per Harroui e Davidowicz per Okou

9’ st Mosquera si fa largo su Prestia poi tira da distanza ravviciunta: bravo Pisseri a respingere

6’ st Doppio vantaggio specchio fedele della partita

4’ st Kargbo parte a sinistra e si trattiene con Tchatchoua (sospetto fallo): check del Var, poi assiste Shpendi che insaca a porta vuota. Gol confermato dal Var

4’ st GOL CESENA CON SHPENDI

3’ st Verona che prova ad alzare il baricentro, ma Cesena sempre pericoloso quando riparte

1’ st Si riparte: palla al centro battuta dal Cesena

50’ pt Finisce il primo tempo con il Cesena in vantaggio

49’ pt Fallo in attacco di Mosquera che atterra Prestia volando verso la porta.

47’ pt annullato il gol dello 0-2 a Shpendi per un fallo molto dubbio su Magnani. Shpendi aveva raccolto la respinta di Montipò su tiro di Kargbo ma l’arbitro ha punito una caduta di Magnani anche se non c’era fallo

45’ pt 4’ di recupero

44’ pt Gran lancio di Bastoni per Kargbo che si fionda verso la porta e spara un destro probabilmente destinato a terminare fuori, ma Montipò uscendo allarga il braccio e lo dirotta in porta nonostante il tentativo di salvataggio di Coppola

44’ pt GOL CESENA CON KARGBO

42’ pt Primo tiro in porta del Verona: Harroui in slalom supera Prestia e Mangraviti poi il suo rasoterra è raccolto facilmente da Pisseri

41’ pt Cross basso velenoso di Tchatchoua ma Mosquera e Lazovic non chiudono il taglio in area

41’ pt Verona fin qui deludente in fase di costruzione

38’ pt Kargbo prova il sinistro al volo dopo una respinta di testa di Coppola: palla fuori

35’ pt Ripartenza del Verona e botta di Suslov dal limite respinta da Mangraviti

33’ pt Bel cross da destra di Ceesay, ma il colpo di testa di Kargbo è “masticato” e non fa male

28’ pt Lazovic prova il destro a giro, la barriera del Cesena manda in fallo laterale: respinta di faccia di Prestia

27’ pt Curto abbatte Harroui: punizione dal limite dell’area per il Verona

26’ pt Si riparte

24’ pt Cooling break per il caldo

23’ pt Lazovic crossa da sinistra, ma Mosquera impatta male di testa e l’azione sfuma per fuorigioco di Lazovic sul rimpallo successivo

21’ pt Cesena ancora pericoloso: cross di Ceesay da destra e botta alta di sinistro di Donnarumma

17’ pt Bravo Curto a stoppare Lazovic in ripartenza, poi dall’altra parte è Coppola a salvare tutto su botta di Kargbo deviando in angolo (bello il lancio di Bastoni)

13’ pt Cesena per ora che si fa preferire come atteggiamento

8’ pt Cesena che tiene bene il campo senza paura

3’ pt Prestia lancia Kargbo ch vola e insacca di destro. Controllo Var per fuorigioco. Confermato l’off-side

2’ pt Punizione da destra di Calò, rimpallo in area e poi Prestia spara alto di piede.

1’ pt Si parte, palla al centro battuta dal Verona.

Pieno calcio d’agosto, ma un bel clima al Bentegodi.

Verona con la formazione annunciata.

Mignani lancia la mediana Calò-Bastoni, con Berti (vice capitano) che torna al fianco di Kargbo alle spalle di Shpendi. Sulle fasce Ceesay e Donnarumma con Adamo in panchina.

Per i bianconeri di Mignani un test di Serie A in vista del debutto in campionato tra otto giorni al Manuzzi.

Il Verona per il debutto stagionale è annunciato con la terza maglia nera.

Secondo appuntamento di coppa Italia per il Cesena, che alle 18.30 scende in campo a Verona per il secondo turno al cospetto di una avversaria di Serie A. La vincente di oggi sfiderà nel terzo turno la vincente di Frosinone-Pisa.

Prima convocazione per Calò (squalifica scontata), Van Hooijdonk e Celia. A casa gli infortunati Saber e Siano oltre a De Rose e Silvestri fuori lista.

In casa Hellas, ventisei i convocati di Zanetti, che deve rinunciare agli infortunati Cruz, Frese e Faraoni e allo squalificato Serdar. In attacco c’è Mosquera, convocato anche Tengstedt, tesserato ieri.