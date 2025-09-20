Diretta Venezia-Cesena 1-2 finale (rivivi il live)

VENEZIA-CESENA 1-2

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne (16’ st Venturi), Korac, Franjic (25’ st Sverko); Hainaut (16’ st Haps), Doumbia, Duncan, Busio, Bjarkason; Adorante (16’ st Fila), Yeboah (32’ st Casas). In panchina: 22 Plizzari, 20 Sagrado, 30 Svoboda, 37 Bohinen, 24 Lella, 71 Kike Perez, 21 Compagnon. Allenatore: Giovanni Stroppa.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti (39’ st Piacentini); Ciervo (16’ st Celia), Francesconi, Castagnetti (25’ st Bisoli), Berti (39’ st Bastoni), Adamo; Blesa, Shpendi (25’ st Diao). In panchina: 1 Siano, 39 Fontana, 18 Guidi, 16 Amoran, 6 Arrigoni, 32 Olivieri. Allenatore: Michele Mignani.

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido.

RETI: 9’ st Ciervo, 27’ st Mangraviti, 37’ st Busio (rig.)

AMMONITI: Castagnetti, Busio, Bisoli, Doumbia

ESPULSO: 48’ st Duncan

NOTE: angoli 4-3

54’ st FINITA: il Cesena espugna il Penzo

53’ st Assedio Venezia ma fallo in attacco

51’ st Gran destro di Bjarkason poco sopra l’incrocio

48’ st Cesena che guadagna un prezioso angolo: tocco corto e rosso per Duncan per fallo su Adamo

45’ st 7 minuti di recupero

45’ st Blesa perde palla e Doumbia sfonda in progressione: tiro fuori

43’ st Lagunari che ora spingono a fondo

40’ st Casas colpisce il palo dai 18 metri. Venezia che ci crede

39’ st Dentro Piacentini e Bastoni per Mangravtiti e Berti

37’ st GOL VENEZIA Busio spiazza Klinsmann

36’ st RIGORE per il Venezia

36’ st Lungo check per contrasto tra Mangraviti e Fila: arbitro al monitor

34’ st Stankovic respinge la botta di Diao

33’ st Parata favolosa di Klinsmann su tiro a botta sicura di Haps

32’ st Casas per Yeboah per il Venezia

28’ st nuovo cooling break

27’ st RADDOPPIO DEL CESENA: gol di Mangraviti. Angolo da destra di Adamo, Mangraviti di testa trova la respinta di Stankovic e poi in tap-in di testa insacca

25’ st Escono Shpendi e Castagnetti per Bisoli e Diao

24’ st Nel Cesena pronti Bisoli e Diao per entrare

22’ st Fila lanciato a rete a Yeboah prova la botta contrata da Ciofi in area: rimessa per il Cesena

20’ st Cesena che per ora si sta difendendo bene e con ordine

18’ st Busio abbatte Castagnetti e viene ammonito

15’ st Ponte di Adorante per nessuno in area, tutto facile per Klinsmann. Ciervo ko chiede il cambio. Dentro Celia per i bianconeri.

13’ st Venezia che prova a reagire ma per ora il Cesena si difende con ordine

9’ st Ripartenza bianconera e Berti assiste Ciervo a destra, tiro che punisce un impreparato Stankovic e 0-1

9’ st CESENA IN VANTAGGIO con Ciervo

7’ st Doumbia tira in area e Adamo devia in angolo, sospetti su deviazione di mano. Check del Var. Calcio d’angolo e niente rigore.

5’ st Gara ripartita nel segno dell’equilibrio come il primo tempo

1’ st Si riparte, nessun cambio dei due tecnici

47’ pt Marchetti fischia la fine del primo tempo

47’ pt Cesena vicino al gol: Blesa assiste Ciervo per una botta di destro nel cuore dell’area che manda il pallone altissimo

45’ pt Saranno 2 i minuti di recupero

42’ pt Gran chiusura di Ciofi sullo sfondamento da sinistra di Franjic

40’ pt Botta mancina di Yeboah dal limite, Klinsmann si tuffa e manda in angolo.

37 pt Yeboah prova il sinistro a giro nettamente fuori misura

33’ pt Ripartenza del Cesena: Adamo assiste Berti che calcia alto dai 25 metri

29’ pt Due ottimi fraseggi sulla trequarti del Cesena che però non trova il varco per il tiro

26’ pt Cooling break per le due squadre in un pomeriggio dal clima estivo

24’ pt Berti perde palla, Castagnetti abbatte Doumbia sulla trequarti e viene ammonito

23’ pt Gara che ora ha rallentato dopo minuti di fuoco e fiamme

18’ pt Adorante solo davanti a Klinsmann si mangia un gol fatto calciando alto su assist da destra di Yeboah

16’ pt occasione clamorosa per il Cesena: da angolo di Ciervo, Castagnetti spizza di testa e di fatto Shpendi sempre di testa toglie la palla dalla rete

12’ pt Il tifoso che si è sentito male viene portato fuori dallo stadio e iniziano i cori

11’ pt botta dai 20 metri di sinistro di Duncan fuori di poco alla sinistra di Klinsmann

8’ pt Cesena pericoloso: lancio dalle retrovie e il rasoterra di Blesa è bloccato da Stankovic

7’ pt Venezia che prende quota con l’energia di Doumbia in mezzo

6’ pt Silenzio allo stadio anche perché continuano le cure a un tifoso in curva del Venezia

4’ pt Bjarkason butta in mezzo e si accende una mischia senza esito in area bianconera chiusa con un fallo su Ciofi.

3’ pt Lob di Castagnetti in area, Stankovic blocca facilmente

1’ pt si parte, palla al centro battuta dal Cesena. Adamo gioca a sinistra e Ciervo a destra.

La palla al centro ritarda per un problema ad uno spettatore in curva del Venezia. Sanitari in azione per soccorrerlo.

Un bel colpo d’occhio allo stadio Penzo mentre le squadre entrano in campo, settore ospiti quasi gremito.

Formazione annunciata per il Venezia di Stroppa.

Una bella giornata di sole a Venezia, con i bianconeri seguiti da 734 tifosi in Laguna.

Mignani sceglie Adamo titolare al posto di Frabotta

Un impegno durissimo attende il Cesena, impegnato oggi pomeriggio alle 15 allo stadio Penzo contro un Venezia che punta senza mezzi termini al ritorno in Serie A. Tra i bianconeri out Frabotta e Magni per guai muscolari ed è in dubbio anche l’acciaccato Bisoli, in ballottaggio con Francesconi per una maglia da titolare a centrocampo. Tra i veneti indisponibili Condè e Pietrelli.