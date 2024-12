Diretta, Un Cesena senza furore cade in casa di un Frosinone modesto ma con tanta voglia di vincere: 3-2 (rivivi il live)

NOTE: Spettatori 9.698 (1.529 paganti, 8.168 abbonati) per un incasso di euro 92.978,53. Angoli 4-2 per il Cesena.

CESENA(3-5-2): Klinsmann; Ciofi (1’ st Curto), Prestia, Mangraviti; Ceesay, Berti, Calò, Bastoni (17’ st Kargbo), Celia (17’ st Adamo); Shpendi (40’ st Van Hooijdonk), Antonucci (23’ st Tavsan). In panchina: 1 Pisseri, 26 Piacentini, 73 Pieraccini, 4 Chiarello, 5 Mendicino, 7 Donnarumma, 70 Francesconi. Allenatore: Michele Mignani

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Biraschi, Monterisi, Bracaglia; J.Oyono (29’ st A. Oyono), Begic (17’ st Garritano), Cichella, Barcella, Marchizza; Canotto (17’ st Kvernadze), Ambrosino (29’ st Sene). In panchina: 1 Frattali, 13 Sorrentino, 2 Hegelund, 8 Vural, 9 Cichero, 18 Bettella, 25 Szyminski, 36 Grosso. Allenatore: Leandro Greco.

49’ st. Finisce qui. Il Cesena cade a Frosinone, vittima dei suoi tantissimi errori, oltre che di quelli dell’arbitro Pezzuto. Direzione arbitrale disastrosa, ma Mignani non deve cercare alibi e pensare soprattutto alla mancanza di furore dimostrata dal Cesena dopo il gol del pareggio realizzato da Shpendi. La partita, contro una squadra molto modesta, sembrava essere tornata nelle mani del Cesena, che invece è sparito. Così, dopo aver centrato la prima vittoria in C contro il Cesena, Leandro Greco centra la prima vittoria in B contro i bianconeri. Bianconeri che, ancora una volta, denotano problemi a costruire il gioco quando gli avversari giocano con la linea difensiva bassissima, come fatto oggi da un Frosinone cattivo e concentrato.

45’ st. Quattro minuti di recupero per un Cesena che dopo l’uscita di Shpendi non si è più reso pericoloso

41’ st. Cichella da 35 metri: Klinsmann è superato, lo salva la traversa. Poi Sene a porta vuota calcia fuori dallo stadio, ma era in fuorigioco. Il Cesena resta vivo.

40’ st. Dentro Van Hooijdonk e fuori Shpendi

35’ st. CURTO 3-2. Il Cesena torna in partita: Cerofolini compie il miracolo su punizione di Calò, a rimbalzo arriva Curto che segna un gol splendido con un destro sotto l’incrocio

34’ st. Monterisi si porta a terra Kargbo: punizione dai 25 metri per il Cesena

31’ st. Secondo corner per il Frosinone, con Bracaglia che abbatte Prestia e poi resta a terra. Entrano i sanitari. Ormai non si gioca più

29’ st. Nel Frosinone cambio in casa Oyono: esce il gemello Jeremy, entra Anthony. Poi dentro Sene per Ambrosino

28’ st. Il Cesena non è più lucido e soprattutto non sa attaccare le difese basse e schierate.

24’ st. Assurda ammonizione per Shpendi, che a distanza di gioco, aveva stoppato una punizione battuta da Monterisi. Arbitraggio scientifico, quello di Pezzuto. Ancora una volta a distanza di 8 anni dal precedente di Brescia.

23’ st. Tavsan per Antonucci: Cesena con il 3-4-3

21’ st. Ora il Frosinone difenderà ancora più basso di come fatto per tutta la partita per togliere profondità al Cesena

18’ st. Due cambi per parte, con il Frosinone che passa al 5-4-1, il Cesena con un 3-5-2 offensivo che prevede Berti e Antonucci interni di centrocampo e Kargbo seconda punta

16’ st. MARCHIZZA 3-1: Klinsmann intuisce ma non riesce a respingere.

15’ st. Eccolo il pericolosissimo Pezzuto. Dal corner fischia rigore per il Frosinone. Bracaglia trattiene Prestia che cerca di liberarsi: il frusinate cade e fischia rigore

14’ st. Il Frosinone quando riparte lo fa bene: ora Marchizza conquista un corner

13’ st. Primo corner del Cesena nella ripresa. Va Bastoni. Cerofolini in uscita blocca e fa partire Canotto in contropiede. Il Cesena rientra e il Frosinone torna indietro

11’ st. Sugli sviluppi della punizione, il Cesena non libera l’area: Canotto con il destro cerca il diagonale. Klinsmann blocca a terra

10’ st. Il Cesena ha bisogno di qualcuno che faccia cambiare ritmo. Intanto, errore di Celia, che poi placca Ambrosino: giallo

8’ st. Il Cesena sta tenendo palla, ma la muove con grande lentezza per la copertura perfetta del Frosinone, e fatica a sfondare

3’ st. Curto verticalizza per Antonucci, che entra in area ma con il destro spara in curva dalla posizione da cui Canotto ha segnato il 2-1

1’ st. Nel Cesena è pronto Curto: esce Ciofi. Si riparte

50’ pt. Finisce il primo tempo, che il Cesena ha condotto per lunghissimi tratti, facendosi però infilare due volte in contropiede dal Frosinone. Gravissimo l’errore di Bastoni sul primo gol, grave (ma rimediabile) quello di Antonucci sul secondo. Nel mezzo il 10° gol di Shpendi, sugli sviluppi di un rigore che Cerofolini gli aveva parato.

49’ pt. Klinsmann si oppone in due tempi al colpo di testa di Canotto, poi arriva un giallo per Begic che commette fallo sulla ripartenza di Celia

48’ pt. Fallo di frustrazione di Ciofi. Punizione laterale in zona offensiva per il Frosinone e giallo per Ciofi

46’ pt. Tre minuti di recupero

45’ pt. FROSINONE SUL 2-1. Antonucci perde palla a centrocampo, Barcella (classe 2006, il migliore dei suoi) verticalizza per Canotto, che in diagonale fa passare la palla sotto le gambe di Prestia, segnando sul palo lontanoi

44’ pt. Orribile l’arbitraggio di Pezzuto: Monterisi abbatte Shpendi sulla trequarti e concede fallo per il Frosinone

43’ pt. Altro fallaccio di Bracaglia, questa volta su Berti. Ancora graziato.

40’ pt. Antonucci in scivolata su Begic: Pezzuto mostra il giallo, ma non c’era stato tocco.

38’ pt. SHPENDI PAREGGIA. Calcia Shpendi, para Cerfolini con una mano e con il ginocchio, la palla resta lì e Shpendi di sinistro va in doppia cifra

37’ pt. Shpendi sul dischetto, ma continua il teatro dei giocatori del Frosinone.

35’ pt. Var in azione: sembra rigore. Pezzuto al monitor: la mano di Ambrosino è nettisima e volontaria. Rigore

33’ pt. Fallo su Calò: Cesena che muove avanti. Calò tocca per Bastoni, sinistro respinto: Bastoni invoca il rigore. Si proseguie

30’ pt. FROSINONE IN VANTAGGIO. Errore clamoroso di Bastoni, che scarica indietro lanciando Canotto in contropiede due contro uno. Palla ad Ambrosino, che con il destro la mette nell’angolino dove Klinsmann non può arrivare. Al primo tiro nello specchio, il Frosinone passa

27’ pt. Mignani si infuria con Pezzuto che non sta fischiando nulla a favore dei bianconeri, neppure i falli nettissimi

25’ pt. Bella manovra bianconera e cross di Ciofi che Barcella mette in calcio d’angolo. Cerofolini tocca la battuta di Bastoni allungandola di nuovo in corner ma Pezzuto non vede la deviazione

24’ pt. Contropiede del Frosinone: Canotto per Marchizza, che cerca il diagonale. Klinsmann si tuffa e la inchioda a terra: la palla sarebbe uscita ma poteva diventare pericolosa per la presenza di Ambrosino

22’ pt. Ci prova Calò dai 25 metri: Cerefolini blocca a terra.

18’ pt. Primo ingresso del Frosinone in area, con Celia prima (su Canotto) e Prestia poi (su Ambrosino) a murare.

16’ pt. Manata di Bracaglia su Shpendi: Pezzuto non vede il chiaro fallo sulla trequarti

13’ pt. Primo acuto del Frosinone: Cichella calcia in curva da 30 metri

10’ pt. Ceesay va con il destro da 25 metri: Cerofolini si allunga e devia di nuovo in corner

9’ pt. Ancora Cesena: Ciofi in verticale per Antonucci, fermato in corner da Bracaglia

6’ pt. Palla gol clamorosa per Shpendi, che su assist di Ceesay gira da due metri di sinistro e trova la clamorosa parata fortunosa e miracolosa di Cerofolini. La classica parata... di fondo schiena.

4’ pt. Affondo di Ciofi e Barcella lo stende sul vertice destro dell’area. Punizione per il Cesena. Calcerà Calò. Jeremy Oyono respinge, poi Calò pasticcia e mette in fallo laterale

2’ pt. Schieramenti a specchio, con Barcella che fronteggia Berti e Begic mezzo destro nel Frosinone

1’ pt. Cesena in maglia nera che tocca il primo pallone