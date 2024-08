Diretta, Un bel Cesena si arrende 2-1 in casa del Sassuolo (rivivi il live)

NOTE: Spettatori 5.017, incasso non comunicato. Angoli 9-3 per il Cesena.

1’ pt. Si parte. Ciofi centrale e Curto centro destra. Dunque una novità, con Ciofi che non aveva fatto mai il centrale neppure in Serie C.

8’ pt. Sassuolo a un centimetro dal vantaggio. Errore gravissimo di Donnarumma in uscita: Kumi fa correre Antiste, su cui Pisseri fa un grande intervento. A rimbalzo arriva Caligara, che a porta vuota, da due metri, svirgola in modo incredibile e mette fuori

16’ pt. Primo corner per il Cesena, conquistato da Kargbo. Storie tese in area tra Boloca e Shpendi: Massimi li riprende. Batte Calò e palla di nuovo in corner

26’ pt. Shpendi di forza conquista il quarto corner per un ottimo Cesena. Dal corner parte un contropiede del Sassuolo fermato da Calò. Riparte subito il Cesena, con Kargbo che offre a Shpendi, chiuso in angolo da Doig

34’ pt, Sassuolo in vantaggio con Antiste. Dal nulla, il Sassuolo, che non creava pericoli da 25 minuti, passa in vantaggio. Berti perde palla sulla trequarti, Donnarumma esce malissimo su Antiste, che lo salta per vie centrali e allarga a destra per Mulattieri: cross nel mezzo per lo stesso Antiste, non seguito da nessuno, che di testa insacca a fil di palo

38’ pt. Pisseri tiene in piedi il Cesena negando il 2-0 a Bajrami in contropiede dopo un altro sfondamento del Sassuolo per vie centrali in seguito a un recupero palla alto.

48’ pt. Si va al riposo sull’1-0 per il Sassuolo: risultato del tutto ingiusto per quanto visto finora e come testimoniato dal fatto che il migliore in campo sia il portiere di casa Satalino, autore di tre miracoli

3’ st. Bastoni fa correre Kargbo, che scappa via a sinistra e poi spara in diagonale: palla di poco fuori.

19’ st. Punizione laterale per il Sassuolo per fallo di mano di Ceesay.

28’ st. Ora Berti in mediana con Calò e Antonucci trequartista. Dietro Curto centrale e Ciofi braccetto di destra. Ammonito Antiste per fallo tattico su Bastoni

36’ st. Ora il Cesena non sembra più avere la forza né la lucidità per spingere forte. Il Sassuolo gioca con il cronometro.

39’ st. Ultimi cambii nel Sassuolo: Lipani per Kumi, nel Cesena Celia e Francesconi per Donnarumma e Berti

40’ st. Dopo il cooling break, il Sassuolo ha pensato solo a non giocare e a perdere tempo, creando disordine in campo, con il Cesena che non riesce a riprendere la partita.

49’ st. Ammonito Boloca per aver buttato via palla. Bastoni spreca la punizione

La prima trasferta in campionato propone subito un esame severo al Cesena, in campo alle 20.30 a Reggio Emilia contro il neo-retrocesso Sassuolo. Grandi novità nelle formazioni iniziali, con il Cesena che ha perso all’ultimo minuto capitan Prestia per un affaticamento muscolare al flessore occorso durante la rifinitura di ieri al Manuzzi. Al centro della difesa agirà Curto, con Ciofi che prende la fascia da capitano e giocherà come braccetto di destra. Per il resto, tutto come nelle previsioni. Certo è che quello di Prestia è il secondo problema muscolare accusato questa settimana dopo quello di Van Hooijdonk. Come noto, non sono stati convocati Chiarello, Ogunseye, Silvestri e De Rose.

Sassuolo rivoluzionato. Oltre a Laurientè, hanno chiesto di non giocare (e di essere ceduti) anche Toljan e Thorstvedt. In difesa, Paz agirà come terzino destro, a centrocampo fuori anche Obiang e dentro Kumi e Caligara, in prima linea giocherà Antiste.