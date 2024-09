Diretta, Tre gol annullati e il Cesena vede sfumare la vittoria a Palermo: 0-0 (rivivi il live)

PALERMO-CESENA 0-0 PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakitè, Nedelcearu, Nikolaou, Pierozzi; Segre (17’ st Saric), Gomes (34’ st Vasic), Ranocchia; Insigne (17’ st Le Douaron), Henry (27’ st Brunori), Di Mariano (34’ st Appuah). In panchina: 12 Nespola, 46 Sirigu, 4 Baniya, 25 Buttaro, 29 Peda, 32 Ceccaroni. Allenatore: Alessio Dionisi. CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Curto (1’ st Ciofi), Prestia, Mangraviti; Ceesay, Calò (30’ st Mendicino), Bastoni, Donnarumma; Adamo (30’ st Tavsan), Kargbo (44’ st Van Hooijdonk); Shpendi (30’ st Antonucci). In panchina: 33 Klinsmann, 93 Siano, 26 Piacentini, 73 Pieraccini, 13 Celia, 4 Chiarello, 70 Francesconi, 18 Van Hooijdonk. Allenatore: Michele Mignani.

18’ st, KARGBO GOL; ANNULLATO ANCORA. Tira Bastoni, Desplanches respinge corto e Kargbo segna. Shpendi, in fuorigioco di millimetri, per l’arbitro impatta sulla respinta. Annullato il terzo gol al Cesena dopo un consulto di 5 minuti

43’ st. Tavsan aggredito da Pierozzi (tornato in campo) e Saric perde palla: Appuah va sul fondo e trova la deviazione di Ciofi. Pisseri si rifugia in corner.

47’ st. Il Cesena non tiene più palla davanti e si spacca troppo facilmente in mediana per le difficoltà di Mendicino di tenere unita la squadra

51’ st. Ceesay conquista un buon fallo dopo che in precedenza aveva lasciato a Saric il cross per lo sparo di Vasic

52’ st. FINISCE QUI Palermo-Cesena sullo 0-0. Ma il Cesena per 75 minuti ha giocato in modo straordinario, con 3 gol annullati per altrettanti fuorigioco di Shpendi. Giuste le prime due decisioni, mentre il gol annullato a Kargbo per fuorigioco millimetrico di Shpendi ritenuto attivo è un’interpretazione del regolamento di Manganiello e del var. Un Manganiello che comunque ha diretto benissimo. Nel finale i cambi hanno affossato il Cesena, che ha rischiato addirittura la sconfitta al 95’ con un sinistro di Vasic dai 12 metri alto di pochissimo. Ma il punto è il minimo sindacale per un buonissimo Cesena, ora applaudito dai 461 tifosi assiepati nel settore ospiti, che intonano Romagna Mia

49’ pt. Il primo tempo si chiude sullo 0-0. Bene, nel complesso, il Cesena, ma Mignani dovrà fare scelte a inizio ripresa: Curto, già ammonito e in grave difficoltà, dovrebbe lasciare il posto a Ciofi. Ma al Cesena nel primo tempo è mancato tantissimo Kargbo, che è stato scientificamente picchiato a palla lontana. Per due volte è stato sbattuto a terra in modo duro da Diakitè senza che arbitro né quarto ufficiale abbiano visto le irregolarità.

48’ pt. Altro erroraccio di Curto, che scatena il contropiede del Palermo: bravissimo Ceesay a chiudere in corner Pierozzi. Dalla bandierina, il Cesena allontana. Fischia Manganiello: si va al riposo.

45’ pt. Due minuti di recupero e giallo per Diakitè, che frana su Donnarumma che gli aveva rubato palla.

42’ pt. Errore sanguinoso di Prestia in uscita, con Curto che rimedia in corner. Sugli sviluppi del quale, Gomes cerca il destro al volo dai 25 metri, con palla che esce di poco alla destra di Pisseri

39’ pt. Miracolo di Desplanches sulla punizione Calò destinata sotto l’incrocio. Palla in corner. Va Bastoni, Desplanches blocca e lancia Diakitè in contropiede. Curto lo abbatte e prende il giallo.

38’ pt. Altra brutta scelta offensiva di Kargbo. Ma Calò è bravissimo a rubare palla a Ranocchia, che lo abbatte al vertice destro dell’area. Punizione interessante

35’ pt. La pressione del Palermo, più psicologica che fisica o tecnica, inizia però a farsi sentire

34’ pt. Il Palermo ci riprova: Di Mariano si tuffa addosso a Ceesay sperando nel rigore. Pisseri blocca e Manganiello fa giustamente proseguire

32’ pt. Ceesay spazza, Pierozzi cade. Il Palermo chiede il rigore. Non c’è nulla

31’ pt. Cross di Curto da destra, Shpendi gira di testa con palla fuori alla sinistra di Desplanches

29’ pt. Ammonito Donnarumma per un fallettino a centrocampo su Segre

26’ pt. Dall’altra parte Insigne salta Donnarumma e calcia fuori il diagonale. La costruzione dal basso del Cesena è disastrosa, con Curto che svirgola, regalando di fatto un corner. Sugli sviluppi del quale il Cesena pasticcia ancora ma Gomes spedisce in curva

25’ pt. Eccolo il primo tiro in porta della partita. E’ di Ceesay: azione bellissima a liberare lo svedese, che entra in area da destra e sul suo diagonale Desplanches si salva in due tempi

23’ pt. Giocata pazzesca di Henry e destro dai 23 metri che esce di pochissimo alla sinistra di Pisseri. Dopo metà tempo, i numeri dicono: tiri in porta 0-0, tiri fuori 1-1 per il Cesena e un gol annullato per squadra

22’ pt. Shpendi è in fuorigioco sul lancio di Calò: clamoroso comunque il recupero di Gomes a cancellare la palla-gol.

20’ pt. Proteste di Ceesay per un fallo evidentissimo di Di Mariano non fischiato. Poi Ranocchia stende Curto e questa volta il fischio arriva

17’ pt. Colpo di testa morbidissimo di Kargbo su cross di Ceesay: lo svedese finora sta faticando su Di Mariano ma non è pulito neppure sulle uscite difensive.

14’ pt. Primo spunto di Kargbo, che poi però cerca Shpendi con un passaggio troppo su Desplanches, che blocca a terra in uscita

12’ pt. Ceesay è in difficoltà contro Di Mariano, che sente particolarmente la partita in quanto nipote di Totò Schillaci.

8’ pt. GOL ANNULLATO: RESTA SULLO 0-0. Annullato anche il gol del Palermo firmato da Henry. Di Mariano era in fuorigioco di 5 centimetri sul lancio di Henry, che era poi andato a chiudere con un destro in corsa sulla chiusura del triangolo lungo

7’ pt, Palermo in vantaggio con Henry. Check in corso per sospetto fuorigioco di Di Mariano.

5’ pt. GOL DI SHPENDI MA È IN FUORIGIOCO. Sull’assist di Prestia, il gemello era avanti di mezzo metro: bellissima, ma purtroppo inutile, era stata la finalizzazione

4’ pt. Il Cesena ha superato la metà campo dopo 3 minuti e 15 secondi

2’ pt. Inizio molto complicato del Cesena, che ha perso tre volte palla dentro la propria trequarti sul pressing altissimo del Palermo

1’ pt. Con quasi 5 minuti di ritardo, si può partire. La prima palla è del Cesena. Avvio molto deciso del Palermo e cross di Gomes bloccato da Pisseri.

Minuto di silenzio per Totò Schillaci con i giocatori delle squadre mischiati in segno di fratellanza.

Le squadre scendono in campo solo ora, in deciso ritardo. Cesena in completo nero, il Palermo giocherà invece con un inedito completo, maglia bianca, pantaloncini verdi e calzettoni rossi.

I giocatori delle squadre sono scesi in campo per il riscaldamento con addosso le maglie azzurre numero 19 che Totò Schillaci indossò ad Italia 90. Un omaggio al campione palermitano che fece sognare durante le Notti Magiche di 34 anni fa. Uno Schillaci morto in settimana a 59 anni per un male incurabile e il cui funerale è stato celebrato ieri. Striscioni in ricordo di Totò Schillaci nella curva del Palermo, ma anche nella curva del Cesena.

Il Cesena, accompagnato da 461 tifosi, scende in campo alle ore 15 al Renzo Barbera di Palermo. Obiettivo dei bianconeri, quello di cancellare lo zero dalla casella dei punti in trasferta. I romagnoli allenati dall’ex Michele Mignani si presentano senza Saber come da inizio stagione a questa parte, ma anche senza il giocatore che più di ogni altro ha inciso in questo inizio stagione, Tommaso Berti, azzoppato una settimana fa da Caldara in Cesena-Modena. Oggi il suo ruolo nello scacchiere bianconero vieìne preso a sorpresa da Adamo, con Kargbo che torna titolare alla sinistra di Cristian Shpendi e con Ceesay che torna titolare a tutta fascia. In difesa, spazio al palermitano doc Prestia, che riprende il posto dopo 4 partite in cui (anche causa infortunio) ha giocato Ciofi.

Tantissime le defezioni nel Palermo: l’ex Gomis in porta, Lucioni e Lund in difesa, Blin e Verre a centrocampo, Di Francesco in attacco. In difesa Nedelcearu soffia il posto a Ceccaroni, mentre in attacco Insigne ha vinto il ballottaggio con Le Douaron e Henry quello con Brunori.